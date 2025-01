Niterói: a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária é a responsável pela gestão do Programa Moeda Arariboia - Bruno Eduardo Alves

Niterói – A entrega dos novos cartões da Moeda Arariboia às 9.500 famílias que já recebem o auxílio do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Governo Federal, foi iniciada pela Prefeitura de Niterói nesta segunda-feira (06). Mães de crianças atípicas, pessoas com deficiência e idosos de baixa renda que estão inscritos no CadÚnico foram incluídos no benefício. Receberam os cartões beneficiados com nomes iniciados pelas letras A, B, C e T. Nesta terça-feira (07) será a vez de quem tem o nome começando com E, F, G, H, I, K, V e Z."Em Niterói não vamos deixar ninguém para trás. Nossa cidade tem a melhor qualidade de vida no estado, mas temos problemas que afetam todas as cidades brasileiras,como a desigualdade, a pobreza e as pessoas que passam dificuldade. A Moeda Arariboia é uma resposta da Prefeitura de Niterói a isso. É o maior programa de renda básica do Brasil que, além de beneficiar quem mais precisa, impulsiona o comércio local. Com a inclusão de mães de crianças atípicas, pessoas com deficiência e idosos carentes, estamos garantindo o essencial para a dignidade de uma importante parcela da população", destaca o Prefeito Rodrigo Neves.A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária é a responsável pela gestão do Programa Moeda Arariboia. Ao todo, o programa beneficia mais de 115 mil pessoas, com valor mensal médio de R$ 460,00, que pode chegar a R$ 868,00 para famílias compostas por seis integrantes. O primeiro pagamento de 2025 será depositado no dia 11 de janeiro (sábado).Necessidades supridas e alívio nas contasA dona de casa Bruna Grisóstimo Souza, de 31 anos, é mãe de um um menino de 11 anos com necessidades especiais e pegou seu cartão nesta segunda-feira (06). Ela disse que estava ansiosa para receber o crédito e comprar itens de alimentação para a família."Começar o ano com o benefício da Moeda Arariboia foi a melhor notícia que tivemos, porque nós que recebemos o BPC precisamos muito para comprar medicamentos, para a alimentação e tratamentos de saúde. A primeira coisa que vou comprar quando o dinheiro entrar são coisas para a alimentação do meu filho, porque ele tem seletividade alimentar e precisa desse reforço. Ele precisa de uma alimentação específica, coisas que às vezes são mais caras e que agora eu vou conseguir comprar com mais tranquilidade", conta Bruna.Ademir Mendonça de Freitas de 70 anos recebe auxílio do BPC e também comemorou o reforço da Moeda Arariboia na renda familiar. O aposentado tem três filhos e dois netos, com quem divide a renda e as despesas. Depois de pegar seu novo cartão nesta segunda-feira, ele diz que vai esperar o crédito entrar e investir em alimentação."A gente ganha um salário e a família é grande, não dá para todo mundo, tem que ajudar filho, tem que ajudar neto. Comprar comida, produtos de higiene e outras coisas básicas é uma necessidade nossa. Poder contar todo mês com esse dinheiro para os gastos básicos vai ser muito importante, dá um respiro de esperança em um momento em que tudo está muito caro", considera Ademir.Em tratamento de saúde após superar um câncer, Aparecida Ferreira da Silva, de 57 anos, conta que precisa seguir com uso de medicamentos e tem o apoio da Moeda Arariboia para as despesas."Além das compras de supermercado, me ajuda muito nos custos com medicamentos, porque eu preciso de analgésico e remédios que tem um custo alto. Eu uso a moeda araribóia para as duas coisas, basicamente", diz Aparecida.– Os responsáveis pelas famílias beneficiadas, inscritas no CadÚnico, deverão comparecer no Atlético Clube Fluminense (Rua Xavier de Brito, 22 – Centro) munidos do CPF e de um documento original com foto. A retirada ainda pode ser feita pelo procurador legal com a procuração registrada em cartório com firma reconhecida e documentos originais do beneficiário e do procurador. A entrega dos cartões será realizada de 9h às 17h.* Terça-feira - 07/01 - Letras E, F, G, H, I, K, V e Z* Quarta-feira - 08/01 - Letra M* Quinta-feira - 09/01 - Letras J, L, N e O* Sexta-feira - 10/01 - Letras D, P, Q, R, S, U, W e YA lista completa dos beneficiários está neste link: https://niteroi.rj.gov.br/arariboia/