Niterói: Teatro da UFF terá peça infantil que explora o espaço sideralDivulgação

Publicado 07/01/2025 16:26

Niterói - “Uma Viagem até a Lua” é o mais novo espetáculo infantil da cidade, que tem sua temporada de estreia sendo realizada em janeiro, no Teatro da UFF. Uma peça autenticamente niteroiense, que relembra crianças e adultos da alegria do brincar. Por meio da imaginação, usando objetos comuns, como panelas, papelão e capa de chuva, Miguel e seu mais novo amigo viajam pelo Espaço, com a missão de alegrar a Lua. Em uma vivência que mistura teatro, música e teatro de sombras, as crianças vão embarcar em uma missão cheia de aventura, sonhos e ensinamentos importantes.Para a autora do livro que inspirou a peça, e responsável pela adaptação para a linguagem teatral, Larissa Lopes, o projeto é uma ótima oportunidade para as famílias: “Comecei essa história há 5 anos, e em 2024 tive a sorte de conseguir me juntar a uma equipe que dá a vida a ela de uma forma tão encantadora. Tivemos uma recepção incrível da comunidade escolar que já conseguiu assistir, e estamos muito ansiosos para levar nosso espetáculo para o grande público. Torcemos para ele ser um resgate à infância analógica e suas brincadeiras passadas de geração para geração”.Os espectadores poderão, também, garantir seu exemplar autografado do livro, pois haverá a venda na varanda do Centro de Artes da UFF, após o espetáculo.Este projeto é uma realização da Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas, Governo Federal e Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo.Elenco: Daniel Pimentel (Miguel), Kaio Soares (Túlio Júlio) e Bruna Botelho / Camila Swan (Mãe | Lua | Teca Joca)Músicos: Victor Salzeda, Stefano Bravo e João Victor Cabelo / Gustavo GarridoDramaturgia e Produção: Larissa LopesDireção de Cena: Marcello CaridadeDireção Musical: Victor SalzedaTrilha Sonora Original: Victor Salzeda e Larissa LopesDireção de Arte: Luma WyzykowskaSilhuetas e Consultoria de Teatro de Sombras: Sabrina Paraíso e Coletivo Paraíso CênicoFotos: Bianca OliveiraProdução Executiva: Maíra PortoNome do espetáculo: “Uma Viagem até a Lua"Local: Teatro da UFF (Centro de Artes UFF)Rua Miguel de Frias, n° 9 – Icaraí – NiteróiDatas: 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de Janeiro de 2025Sábados e Domingos às 16 horasDuração estimada: 50 minutosClassificação Etária: LivreIngressos: Inteira R$50 – Meia R$25