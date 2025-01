Candongueiro: primeira roda de samba do ano acontece no próximo sábado - Divulgação

Candongueiro: primeira roda de samba do ano acontece no próximo sábadoDivulgação

Publicado 08/01/2025 17:35

Niterói - "No Princípio Era Roda" é uma das grandes obras literárias sobre Samba. Do saudoso jornalista Roberto Moura, o livro cita o Candongueiro em um de seus capítulos. A simbologia está em trazer o foco para a Roda de Samba e seu conceito sócio-cultural, e também para o grande talento de nossos músicos.

A ideia do projeto Memórias África-Brasil, é homenagear e mostrar a estreita relação dos sambistas com sua ancestralidade negra através de suas músicas.

Abrir 2025 com um novo projeto e trazendo a obra do grande Wilson Moreira, que exemplifica perfeitamente o projeto, com suas melodias de intuição ancestral, letras elaboradas mas com simplicidade e palavras Bantu e Nagô, nos traz fé no novo ano que se inicia.