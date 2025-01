Niterói: Clin fez lavagem das ruas na cidade - Sérgio Bonelli

Publicado 07/01/2025 18:58

Niterói – A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) está intensificando o serviço de lavagem das ruas de Niterói onde há maior circulação de pessoas. No momento, o trabalho está concentrado nas ruas Ator Paulo Gustavo e Tavares de Macedo, em Icaraí, e na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. A ação faz parte do programa Cidade Limpa.

Para não atrapalhar o trânsito e a circulação de pedestres nestas vias, a Companhia realiza o serviço durante a madrugada. Seguindo as diretrizes de sustentabilidade da Clin, a lavagem das ruas é feita com água de reuso.

Niterói nos últimos anos ficou em primeiro lugar no ranking nacional do Índice Sustentabilidade e Limpeza Urbana (Islu), desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e pela consultoria PwC.

Cidade limpa – A força-tarefa da Prefeitura de Niterói tem como objetivo elevar os padrões de limpeza e conservação urbana. As ações incluem capina, pintura de meio-fio, limpeza em geral – varrição mecanizada e manual, e instalação de papeleiras.