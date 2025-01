NIterói shopping Itaipu Multicenter terá shows ao vivo este mês - Marcelo Rizzetto

NIterói shopping Itaipu Multicenter terá shows ao vivo este mêsMarcelo Rizzetto

Publicado 07/01/2025 19:19

Niterói - O Shopping Multicenter Itaipu, localizado no coração da Região Oceânica de Niterói, apresenta o projeto Música na Praça, uma iniciativa que traz apresentações ao vivo de músicos locais para animar as noites de sábado no mês de janeiro.



Com uma programação diversificada, o evento ocorre todos os sábados, das 19h às 21h, na Praça de Alimentação do 2º piso, oferecendo um ambiente acolhedor e vibrante para quem busca boa música e lazer.



Os estilos apresentados vão do MPB ao pop, passando pelo samba, jazz, bossa nova, soul, rock e blues, garantindo opções para todos os gostos. Confira os destaques deste mês: Nos dias 11 e 25 de janeiro, o cantor Igor Carvalho promete encantar o público com um repertório diversificado e cativante.



No dia 18 de janeiro, a dupla Dyone (vocal) e Michael César (violão) apresenta um setlist rico, combinando pop, jazz, samba e muito mais. O Música na Praça reforça o compromisso do Multicenter Itaipu em valorizar os talentos locais e proporcionar momentos únicos aos frequentadores. Além de desfrutar da boa música, os visitantes podem aproveitar as diversas opções gastronômicas da praça de alimentação, consolidando o shopping como um ponto de encontro e lazer na região.



Serviço:



Evento: Música na Praça

Quando: Sábados de janeiro, das 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação, 2º piso – Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu, Niterói – RJ