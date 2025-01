Niterói: Oficina na exposição Deusas na Terra - Divulgação

Niterói: Oficina na exposição Deusas na TerraDivulgação

Publicado 08/01/2025 15:30

Niterói - Com uma agenda movimentada, a ceramista e escultora Michele Rocha tem atraído público para a exposição “Deusas da Terra – Transmutando o Cotidiano”. A atração no segundo andar do Espaço Cultural Correios Niterói recebe encontros inspirados nas seis esculturas em cerâmica e três em bronze que simbolizam as deusas. Nesta sexta-feira (10), a roda de conversa “Quando a vida nos molda de novo” é sobre saúde mental, com a psicóloga Rachel Freitas.

No sábado, a artista visual Leila B. falará sobre tecidos, com o tema “A segunda pele que habito”. Os eventos começam às 16h, e meia hora antes tem visita guiada pela exposição conduzida por Michele. A entrada é gratuita.

A artista conta que a criação da exposição foi inspirada no livro “Os nove arquétipos da alma feminina”, de Cherry Gilchrist, que propõe uma reconexão interior. Os arquétipos dão nomes às esculturas criadas por Michele: Rainha da Beleza, Senhora da Luz, Mãe Justa, Rainha da Noite, Senhora do Lar, Mãe Tecelã, Rainha da Terra, Grande Mãe e Senhora da Dança.

“A relação entre a dança e minhas esculturas está profundamente conectada ao feminino que exploro nas minhas obras. Na última sexta-feira, junto com a professora Tahira Said, o espaço da exposição foi transformado por uma vivência de dança árabe, que eu mesma pratico e que me inspira pela leveza dos movimentos, tão presentes na fluidez das minhas peças”, acrescenta Michele.

No último sábado, a escultura Mãe Justa inspirou a oficina “É justo a artista ensinar”. “Foi um momento de criação coletiva, onde ensinei mulheres a modelar o feminino em argila, com muitas delas tocando no material pela primeira vez. Esses eventos abrem um diálogo entre corpo, arte e vida”, acredita.

Integrantes da Junta Cerâmica de Niterói, Michele e Leila B. organizaram a coletiva “Círculos da Terra – Mandalas e a essência feminina”, montada com artistas do grupo na sala ao lado de “Deusas da Terra”. As duas exposições se conectam e podem ser vistas até o dia 18. O Espaço Cultural Correios Niterói fica no Centro, na Av. Visconde do Rio Branco, 481, com visitação de segunda a sexta, das 11h às 18h, e aos sábados, das 13h às 18h.