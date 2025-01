Niterói: cidade terá, pela primeira vez, uma grande operação em conjunto com as concessionárias de energia e telefonia - Bruno Eduardo Alves

Publicado 10/01/2025 16:45

Niterói – A Prefeitura de Niterói realizou novas ações, nesta sexta-feira (10), da Operação Caça-Fios e do Programa Cidade Limpa, no bairro do Fonseca. Equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) deram início aos trabalhos na Rua Desembargador Lima Castro. Um plano de ação contínuo com cronograma de retirada e alinhamento dos cabos e postes está em execução também em bairros da Zona Sul e avançará por toda cidade.

A Operação Caça-Fios e o Programa Cidade Limpa integram o planejamento do prefeito Rodrigo Neves para os primeiros 100 dias da nova gestão, com foco na transformação da paisagem urbana de Niterói. No bairro a ação, que começou pela Alameda São Boaventura, vai continuar nas ruas perpendiculares, como a São Januário, e em áreas como o Bairro Chic.

“Na semana que vem, faremos uma ação inédita na cidade. Fizemos uma parceria com as concessionárias para agir juntos numa grande força-tarefa. Vai ser bom para todos porque o resultado final será benéfico para a cidade”, explicou a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

A Operação Caça-Fios tem duração de 60 dias e vai continuar a incluir telefonia e energia elétrica em um plano de ação contínuo com cronograma de retirada e alinhamento de cabos e postes aprovado pela administração municipal. Após esse prazo, o serviço será realizado de forma permanente, de acordo com o cronograma da Prefeitura, para organizar a fiação urbana. O material coletado está sendo direcionado para processos de reciclagem, o que reforça o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade e o meio ambiente.

“Estamos fazendo um trabalho intenso na Zona Norte com pintura de postes, meios-fios e troca de papeleiras. Também estamos atuando com colocação de papeleiras em Icaraí e panfletagem junto a moradores e comerciantes para que coloquem o lixo nos horários corretos. O objetivo é evitar que sacos sejam rasgados e que o resíduo seja espalhado nas ruas. É importante fazer esse trabalho para que a população ajude a Prefeitura”, afirmou o presidente da Clin, Abílio Borges.

O secretário da Administração Regional do Fonseca, Cubango e Caramujo, Andrigo Carvalho, disse que a Prefeitura está atendendo a uma demanda antiga dos moradores.

“Os moradores nos mostraram o que gostariam que acontecesse no Fonseca logo no início de governo. O prefeito determinou o início dessas ações imediatas que são de extrema importância e mudarão a urbanização dos bairros. Não só do Fonseca, mas de outras regiões da cidade”, concluiu Andrigo.