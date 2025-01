Niterói: Encontro entre gestores visou discutir estratégias de integração e aprimorar os serviços de saúde via SUS - Divulgação

Publicado 11/01/2025 17:51

Niterói - A nova secretária de Saúde de Niterói, Ilza Fellows, visitou o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF) nesta sexta-feira (10) para estreitar laços com a instituição e discutir ações estratégicas que visem melhorar o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A visita teve como foco a integração entre o hospital e a Prefeitura de Niterói, com ênfase na qualificação do cuidado e na implementação de novas iniciativas na área da saúde.

“Estou conversando com as lideranças para dar continuidade ao que já está funcionando e implementar melhorias. Nosso objetivo é transformar a Saúde em uma única rede, integrando todos os serviços, para que o paciente tenha uma jornada contínua de cuidado. Ele é o nosso foco central”, afirmou Ilza Fellows.

Ilza ressaltou, ainda, a importância do HUAP como um parceiro estratégico na formação de profissionais e no atendimento especializado via SUS. “Niterói tem potencial para se tornar um polo de saúde, e o HUAP é uma peça-chave nesse processo. Queremos mapear o perfil dos pacientes atendidos aqui e desenvolver ações focadas na formação e atualização profissional”, concluiu.

Durante a visita, Ilza Fellows foi recebida pela superintendente do HUAP, Verônica Alcoforado, e participou de uma reunião com o Colegiado Executivo, chefes de serviços assistenciais e áreas administrativas, além da Assessora de Experiência do Paciente de Niterói, Paula Ganimi. O Colegiado Executivo é composto pela Superintendência e pelas Gerências de Atenção à Saúde (GAS), com a gerente Michele Fagundes; Ensino e Pesquisa (GEP), com o gerente Beni Olej; e Administrativa (GAD), com o gerente José Wilson Firmida Júnior.

Para a superintendente Verônica Alcoforado, a visita foi fundamental para fortalecer a integração das redes de saúde. “A Ilza é uma gestora dedicada e tem uma visão inovadora. Essa aproximação ajudará a qualificar ainda mais o processo de atendimento aos pacientes no HUAP, além de promover ações de educação permanente e profissionalização. Articular essa visita foi essencial para discutirmos estratégias conjuntas”, destacou.

O HUAP-UFF atende pacientes de sete municípios da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro e recebe pacientes da Maternidade Municipal Alzira Reis, por meio de convênio com a Prefeitura de Niterói. Além disso, o hospital realiza campanhas conjuntas de doação de sangue, com o objetivo de fortalecer o Banco de Sangue do hospital.