Niterói: Prefeito foi com Sandra Miranda, de 73 anos, ao supermercado neste sábadoDivulgação

Publicado 11/01/2025 18:09

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhou neste sábado (11) a aposentada Sandra Miranda, de 73 anos, no supermercado. Moradora de Santa Bárbara, na Zona Norte da cidade, ela foi às compras usando os créditos recebidos da Moeda Social Araribóia. Sandra é uma das 9.500 beneficiárias incluídas no programa de transferência de renda da Prefeitura de Niterói em janeiro. O crédito foi pago neste sábado à 55 mil famílias do município. O valor mensal médio é de R$ 460,00 e pode chegar a R$ 868,00 para famílias compostas por seis integrantes.

"Foi uma satisfação muito grande ter vindo com a dona Sandra hoje no supermercado, porque incluir os idosos na Moeda Arariboia foi uma decisão que nós tomamos logo no início do governo. Incluir mães atípicas, pessoas com deficiência e idosos mais carentes na Moeda Arariboia foi minha principal promessa. É muito bom ver a alegria no rosto das pessoas fazendo a compra no dia de hoje. Quem recebe o benefício já pode ir hoje no supermercado comprar uma alimentação melhor", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O investimento mensal da Prefeitura de Niterói na Moeda Arariboia é de R$ 23 milhões ao mês. Com 6 mil comércios e prestadores de serviços credenciados, já foram realizadas mais de 5 milhões de compras com a Moeda Arariboia, movimentando na cidade R$ 500 milhões de reais.

A Moeda faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Niterói que tem, entre seus objetivos, o combate às desigualdades sociais e a possibilidade de se produzir e consumir dentro de um bairro ou município. Os comerciantes e prestadores de serviços também são foco da Moeda Social, já que a moeda só é válida na cidade e grande parte dos beneficiários em vulnerabilidade social vivem nas regiões periféricas.

Sandra Miranda aproveitou a ida no supermercado neste sábado e comprou melancia, limão, uvas, ovos, carne, inhame, manteiga, sabonete líquido e inseticida. Ela conta que sobrou ainda uma quantia no cartão que usará para pequenas compras no bairro de Santa Bárbara, onde mora.

"É muito importante essa ajuda para o reforço na alimentação. Nós, idosos, gastamos muito com remédios e precisamos estar sempre bem alimentados porque depois de uma certa idade ficamos mais vulneráveis a doenças e precisamos estar fortes. Quando a Prefeitura de Niterói nos incluiu na Moeda Arariboia mostrou que entende a nossa situação", disse Sandra.