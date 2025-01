Niterói: Prefeitura de Niterói inclui 9.500 famílias, beneficiando mães atípicas, pessoas com deficiência e idosos de baixa renda - Alex Ramos

Niterói: Prefeitura de Niterói inclui 9.500 famílias, beneficiando mães atípicas, pessoas com deficiência e idosos de baixa rendaAlex Ramos

Publicado 11/01/2025 18:03

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhou o último dia da entrega dos novos cartões da Moeda Arariboia, no Fluminense Atlético Clube, no Centro, nesta sexta-feira (10), e anunciou que pessoas com dificuldade de locomoção receberão o cartão em casa. Foram incluídas no benefício 9.500 famílias que já recebem o auxílio do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Governo Federal, como mães de crianças atípicas, pessoas com deficiência e idosos de baixa renda inscritos no CadÚnico. O crédito às 55 mil famílias beneficiadas será pago neste sábado (11).



"É realmente emocionante a gente ver as pessoas que mais precisam sendo beneficiadas pela Moeda Arariboia. Muitos idosos, mais carentes, pessoas de 75, 80, 85 anos, vão ter esse apoio para comprar alimentação e medicamentos. As mães atípicas, que precisam ser fortes para cuidarem de seus filhos em tempo integral, e pessoas com deficiência terão esse complemento. A inclusão dessas pessoas torna Niterói mais solidária, mais justa. Vamos seguir em frente e não vamos deixar ninguém para trás", afirma o prefeito Rodrigo Neves.



O valor mensal médio recebido pelos beneficiários da Moeda Arariboia é de R$ 460,00 e pode chegar a R$ 868,00 para famílias compostas por seis integrantes. Quem não fez o recolhimento do cartão durante esta semana no Fluminense Atlético Clube, no Centro, poderá pegá-lo na sede do Banco Arariboia (Rua Alcides Figueiredo, 33 - Centro) nos próximos dias. Pessoas impossibilitadas de se locomover terão o cartão entregue em casa pela equipe da Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária, através de contato por e-mail (bancoarariboia@gmail.com) e Whatsapp (85-3269-9617).



Reforço na alimentação, remédios e pagamento de dívidas



Moradora da Ilha da Conceição, a aposentada Sueli Martins, de 80 anos, foi incluída na Moeda Araribóia e esteve nesta sexta-feira para buscar o cartão. Ela conta que o benefício será um reforço para a compra de remédios.



"Eu convivo com muitas dores por conta da idade e o gasto com remédio é alto. Essa ajuda que a Prefeitura está dando agora vai ajudar muito. Nós, idosos, que ganhamos pouco, conseguimos comprar cada vez menos e é muito importante um governo que olhe por nós como agora", considera Sueli.



Com 90 anos de idade, Raimundo de Souza saiu de Piratininga e foi buscar o cartão Arariboia. Ao ver o prefeito supervisionando a equipe da Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária, fez questão de agradecer.



"Alguém precisava olhar pelos idosos. Essa ajuda vai ajudar muito na feira, no supermercado. O dinheiro vai ser quase todo para comprar comida", conta Raimundo.



Rosemeri Rodrigues, de 59 anos, também é uma das novas beneficiárias. Ele diz que depois de sofrer um acidente há alguns anos, acumulou dívidas com as contas do tratamento de saúde que o crédito da Moeda Arariboia agora vai ajudar a pagar.



"Foi um momento muito difícil que eu passei e que ainda passo, porque eu perdi a perna e fiquei com a locomoção reduzida e uma dívida com os gastos que tive durante o acidente. Eu, agora, vou buscar negociar as dívidas e ir pagando com a ajuda da Arariboia. Se não fosse esse cartão, continuaria sem condições de pagá-las", disse Rosemeri.





Serviço



Banco Arariboia (Rua Alcides Figueiredo, 33 - Centro)

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17hs

Email: bancoarariboia@gmail.com

Whatsapp: (85) 3269 9617.