Niterói: Bruno Pinheiro: muso da Tradição recebeu a oportunidade de se tornar rei de bateria - Divulgação

Niterói: Bruno Pinheiro: muso da Tradição recebeu a oportunidade de se tornar rei de bateria Divulgação

Publicado 11/01/2025 19:01 | Atualizado 11/01/2025 19:02

Niterói - O ano de 2024 foi de surpresas e realizações para o personal trainer e morador de Icaraí, Bruno Pinheiro. Ainda como muso da Tradição, Bruno recebeu a oportunidade de se tornar rei de bateria da escola pouco tempo antes do desfile. Em meio aos preparativos ele aceitou o desafio e encarou a Intendente Magalhães. Pé quente, Bruno foi campeão com a escola e fará a sua estreia na Marquês de Sapucaí em 2025.

Mesmo indo ao seu terceiro desfile, sendo o segundo como rei de bateria, o personal trainer está ansioso com o reinado. Com a proximidade do desfile da Tradição, Bruno já intensificou os seus treinos para fazer bonito na avenida. Além do mais, o rei já revelou que a sua fantasia será ousada, o que deixará o seu corpo ainda mais evidente no Sambódromo.

"Agora que já passaram as festas de final de ano, o foco é total. Além de intensificar nos treinos, conto muito com os ensaios da escola também. Além da forma física, eles ajudam a se conectar ainda mais com os ritmistas, sincronizar as bossas, tudo isso para um belo espetáculo na avenida", finaliza o personal.