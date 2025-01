Niterói: Postos se identificação de crianças começam a funcionar em Piratininga, Camboinhas e Itaipu - Divulgação

Niterói: Postos se identificação de crianças começam a funcionar em Piratininga, Camboinhas e Itaipu

Publicado 11/01/2025 18:25

Niterói - Com as altas temperaturas e o aumento do movimento de moradores e turistas nas praias de Niterói, a Prefeitura intensificou as ações de ordenamento das praias e do trânsito na cidade. Além da atuação de diversos órgãos públicos municipais, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros participam de forma integrada com o Município. Foram montados postos de identificação de crianças em Piratininga, Camboinhas e Itaipu.

“Nossos agentes vão estar nas ruas durante todo o verão para coibir irregularidades. Os acessos às praias não podem se tornar locais de desordem. Calçada não é estacionamento. O direito de ir e vir dos pedestres e dos idosos que têm direito à vagas tem que ser respeitado. Vamos fiscalizar sempre”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, diz que a operação tem sido um sucesso.

"Estamos em todas as praias da Região Oceânica e da Baía de Guanabara. Nós temos 250 agentes da Guarda Municipal no total empenhados nessa ação. Uma das coisas que acontecem muito em praias são crianças perdidas. Então, nós solicitamos que seja providenciada a identificação, que os pais identifiquem os filhos nesses postos, explica o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas.

O Plano Verão já está em andamento nas praias de Gragoatá, Boa Viagem, Flexas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Adão e Eva, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

Entre as ações implementadas, destacam-se o reforço no policiamento, a atuação da Guarda Municipal, o combate ao estacionamento irregular de carros e motos, a manutenção das vias livres para garantir a fluidez do trânsito e a orientação aos comerciantes e ambulantes para que não ocupem as vias litorâneas. Também será realizada a organização dos espaços destinados aos ônibus circulares, a fiscalização contra a ação de flanelinhas, a vigilância de veículos de excursão e a ocupação irregular do espaço público.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) também reforçou o patrulhamento nas praias da Baía e ampliou as rondas de fiscalização com bicicletas no Centro, como já ocorre em Icaraí e São Francisco.

Ação integrada

Além da Seop, a operação conta com a participação da Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização de Posturas, Nittrans, Neltur, Secretaria Executiva, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), Secretaria do Clima, Resiliência e Defesa Civil, Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Limpeza e Trânsito

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Clin) está distribuindo sacos para acondicionamento de resíduos nas praias e reforçando a limpeza de toda a orla da cidade.

Em relação ao trânsito, a operação inclui o reforço nas rotatórias de acesso a Camboinhas e Piratininga, com a colocação de faixas de conscientização sobre a importância do respeito às leis de trânsito. Em Itaipu, os agentes reforçaram a fiscalização na rotatória da Estrada Francisco da Cruz Nunes, junto à Avenida Central Ewerton Xavier. Em Itacoatiara, a ação tem focado na fiscalização do estacionamento irregular, com a remoção de veículos estacionados em fila dupla ou em saídas de garagens.

Em Jurujuba, os agentes de trânsito coibiram o estacionamento irregular na Avenida Carlos Ermelindo Marins, priorizando os acessos às fortificações militares e às praias de Adão e Eva. Também foi realizada interdição de trânsito na Estrada General Eurico Gaspar Moura, na esquina com a Travessa São Jerônimo, para evitar a passagem de veículos em direção à Fortaleza de Santa Cruz. Em São Francisco, a operação se concentrou na saída da Avenida Franklin Roosevelt, na esquina com a Avenida Quintino Bocaiuva.