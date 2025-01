Niterói: cidade registrou expressivas reduções nos índices de criminalidade - Divulgação

Publicado 13/01/2025 09:26

Niterói - Entre janeiro e novembro de 2024, Niterói registrou expressivas reduções nos índices de criminalidade em comparação com o mesmo período de 2023. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que o roubo a estabelecimento comercial caiu 14%.

"Os números confirmam que estamos no caminho certo. A queda de 14% nos roubos a estabelecimentos comerciais em Niterói demonstra o impacto positivo das nossas políticas de segurança pública e da integração entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Operação Segurança Presente. Continuaremos trabalhando com firmeza e estratégia para garantir que cada cidadão se sinta mais seguro em sua cidade", declarou o governador Cláudio Castro.

O levantamento também aponta uma queda de 12,2% na letalidade violenta, que inclui homicídio doloso, morte por intervenção de agente do Estado, lesão corporal seguida de morte e latrocínio (roubo seguido de morte). O roubo a transeunte diminuiu 6,9%, com 711 ocorrências em 2024 contra 764 no ano anterior.

Outro destaque foi o aumento de 23% no número de autos de prisão em flagrante no mês de novembro, representando 21 prisões a mais em comparação com novembro de 2023.