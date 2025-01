Os advogados Guido Tiepolo e Sandra Sant'Anna: representando a OAB Niterói em ato público - Divulgação

Publicado 13/01/2025 09:34

Niterói - Os advogados Guido Tiepolo e Sandra Sant'Anna, respectivamente presidentes da Comissões de Direitos Humanos e da Comissão de Combate ao Lawfare da OAB/Niterói estiveram presentes ao ato público ocorrido sábado (11), na Praça Lamartine Babo, na Tijuca, em memória do jornalista Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar em 1971.

O ato ocorreu em frente ao 1° BPE, antiga sede do DOI-CODI, onde o jornalista foi torturado e morto. No ano de 2014, foi erguido um busto em homenagem a Rubens Paiva no local.

O ato foi organizado pela ABI e pelas ONG's Rio de Paz e Tortura Nunca Mais e contou com a presença de diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, incluindo a OAB/Niterói e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.

"Reconhecer e lembrar os crimes ocorridos durante a ditadura militar ajuda a compreender o passado e evitar que atrocidades semelhantes se repitam. No mesmo sentido, homenagear os que lutaram contra a opressão é uma forma de valorizar a coragem e a luta pela liberdade daqueles cidadãos. Neste contexto, lembrar das violações dos direitos humanos durante a ditadura militar reforça a importância da defesa desses direitos", disse o advogado niteroiense Guido Tiepolo.

Durante a manifestação, os organizadores do ato ainda pediram a desativação do Batalhão e o seu tombamento pelo Pelo Poder Público.