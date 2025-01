Niterói: parceria com a Firjan - Divulgação

Publicado 13/01/2025 17:00

Niterói– O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniu, nesta segunda-feira (13), com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Luiz Césio Caetano, e o diretor-executivo da Firjan SENAI SESI*, Alexandre Reis, para propor uma parceria histórica que impulsionará o desenvolvimento econômico, tecnológico e criativo da cidade.

O principal foco do encontro foi a implantação do Polo de Inovação, Economia Criativa e Desenvolvimento na Cantareira, um projeto que contará com recursos e investimentos privados. O polo será um hub voltado para a atração de empresas de base tecnológica, startups e programas de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de saúde, audiovisual e economia criativa. O objetivo é consolidar Niterói como referência em inovação no Estado do Rio de Janeiro.

“Estamos alinhando parcerias importantes para fortalecer o investimento privado e atrair novas oportunidades em setores estratégicos como inovação, economia criativa e indústria do conhecimento. O polo vai gerar empregos e oportunidades especialmente para os jovens, enquanto reforçamos nossas vocações econômicas”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

O prefeito também mencionou que o projeto converge com a estratégia de transformar o Centro de Niterói no principal vetor de desenvolvimento econômico da cidade nos próximos 10 anos, aproveitando a presença de mais de 75 mil estudantes universitários na região.

O presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, reforçou a importância da parceria.

“Este é um momento extraordinário para reafirmarmos compromissos e avançarmos em novas oportunidades. Já temos designações definidas para fortalecer essa parceria, que é antiga e tem apresentado resultados concretos. Niterói tem um enorme potencial para crescer, acompanhando e até superando o ritmo do Brasil, e acreditamos que o investimento privado será fundamental para transformar o ambiente de negócios da cidade”, afirmou Luiz Césio Caetano.



Rodrigo Neves também lembrou sua relação com o presidente da Firjan.



“Conheço o Caetano há muitos anos e tive a honra de conceder a ele o título de Cidadão de Niterói quando ainda era vereador. Sei de sua competência, capacidade de trabalho, compromisso e amor por nossa cidade. Tenho certeza que essa parceria trará resultados extraordinários para a economia de Niterói, criando oportunidades, empregos e renda para nossa população”, disse Rodrigo Neves. Também participaram do encontro a vice-prefeita Isabel Swan; o secretário Executivo Felipe Peixoto; a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício; e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves.