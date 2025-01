MANA: Projeto reúne artistas do eixo Rio de Janeiro e Niterói - Divulgação

Publicado 13/01/2025 16:04

Niterói - Após dois meses de intensa troca de experiências, dedicação e mergulho no universo musical, as 12 artistas selecionadas para a 3ª edição da residência artística ‘MANA – Mulheres Artistas de Niterói Apresentam’ — realizada pela Rebuliço, com o fomento do Programa Funarte Retomada 2023 – Música, patrocínio da União Brasileira de Compositores (UBC) e apoio da Secretaria Municipal da Mulher da Prefeitura de Niterói (SMM) — lançarão uma Live Session e um EP, ambos denominados ‘Reencontro’, nos dias 22 e 23 de janeiro, respectivamente, nas plataformas digitais do projeto.As quatro faixas escolhidas para serem gravadas na Session e no EP passeiam por sonoridades bem diferentes entre si, representando a grande diversidade do grupo, com referências que vão do lo-fi à MPB, passando também pelo afrobeats, dancehall e outros gêneros, mas sempre com uma linguagem pop.“A Live Session e o EP ‘Reencontro’ são trabalhos que trazem a estética e um pedacinho de cada participante, mas, principalmente, falam sobre um ponto em comum colocado por elas durante o processo da MANA: o reencontro delas com a sua própria música. Na residência, muitas delas falaram sobre estarem com dificuldades em criar e se conectar com sua arte. Nessa imersão, elas produziram quatro faixas incríveis juntas. Esse processo criativo conjunto favoreceu para que se reencontrassem consigo mesmas. Na apresentação ao vivo, elas mostram essa interação e a escolha do nome da Session e do EP representa bem o resultado da trajetória delas no projeto”, conta a idealizadora do MANA, Flávia Salles.Esse é o terceiro EP produzido pelo projeto, que já lançou os EPs Lugar da Mulher e Ecoar, disponíveis nas plataformas digitais.O programa de residência artística tem como alguns de seus objetivos promover, dar visibilidade e legitimar a presença das mulheres na indústria musical. Nesta terceira edição, as cariocas também puderam se inscrever. Foram selecionadas seis participantes de Niterói e seis da cidade do Rio.As artistas passaram por uma experiência de imersão composta por quatro etapas: Capacitação e Composição, com encontros presenciais e por videoconferência; Composição Coletiva, onde compuseram 16 faixas coletivamente; Desenvolvimento de Arranjos e Ensaios, na qual quatro músicas criadas foram selecionadas pelas participantes e equipe do projeto para integrarem uma live session; e Gravação da Live Session — onde realizaram a gravação coletiva ao vivo das quatro faixas em formato live session, que agora integram o EP ‘Reencontro’. As atividades ocorreram em espaços da Prefeitura de Niterói, cedidos pela Secretaria Municipal da Mulher da Prefeitura de Niterói (SMM), e no Vila Musical Floresta, sob as orientações de Carol Mathias e Cristine Ariel, diretoras musicais do projeto.“Ter sido selecionada para essa imersão foi uma experiência transformadora. Estou no ramo musical há 11 anos, e o MANA veio para mim como um projeto de produção musical, que era algo que eu já queria ter explorado há algum tempo, mas não conseguia sair da minha zona de conforto. O MANA abriu a minha mente, mostrando que posso e sou capaz de explorar outras áreas dentro do universo musical”, relata a DJ Bia Marques, nascida em Niterói e moradora do Rio de Janeiro.“Participar do MANA foi muito determinante para a minha aceitação de ser artista nesse momento da minha carreira. Trouxe a confirmação de que eu estou sim pronta pra seguir o meu caminho. Encarando a música como trabalho, tive a noção real do quanto ainda somos poucas no mercado. Ter a oportunidade de conhecer mais 11 artistas, mulheres incríveis em busca do seu espaço, trabalhando junto e se conectando a cada dia mais no processo, foi um dos maiores presentes que pude receber”, define a cantora, compositora e produtora Helena Peres, moradora de Niterói.O MANA – ‘Mulheres Artistas de Niterói Apresentam’ - conecta e apoia expoentes da música fluminense desde 2020, por meio de residências que promovem o protagonismo feminino em cena e no backstage. O movimento já apoiou 36 artistas em diversas etapas da cadeia produtiva da música de Niterói e outros municípios da região, criando oportunidades para que elas possam atuar como protagonistas de suas próprias carreiras.Há um longo caminho a percorrer: dados coletados por entidades de direitos autorais, sistematizados pela Women In Music, mostram que a divisão de gênero nas atividades musicais de todo o mundo é de, aproximadamente, 70% de homens e 30% de mulheres. Dois relatórios produzidos pela União Brasileira de Compositores, chamados ‘Por elas que fazem a música’, mostram que as mulheres representam somente 10% da participação na área.“O MANA é um projeto de música, mas acima de tudo, é um projeto que acolhe artistas e a arte criada por mulheres. Em um mercado, assim como tantos outros, dominado e governado por homens, percebemos que a baixa participação das mulheres tem muito a ver com a insegurança de estarem em um ambiente masculino, que por muitas vezes as descredibiliza e onde as portas estão quase sempre fechadas. Por isso, projetos como o MANA são tão importantes, pois são ambientes seguros de criação e de expansão da arte e potência feminina, de criação de rede entre as mulheres e de uma nova realidade, onde elas possam, a longo prazo, trabalhar com mais mulheres e criar mais ambientes de acolhimento e de arte feita por artistas mulheres.Lançamentos EP ‘Reencontro’, live session e aftermovie22/01 às 20h - Session23/01 às 00h - EP27/01 às 10h - AftermovieLocal: https://www.youtube.com/c/MANAMúsica Fiz de TudoCompositoras: Elisa Pieruccini, Tomaz, Mc LizzieVozes: Elisa Pieruccini, Luca, Helena Peres, MC Lizzie, TomazBateria: Manuella TerraBaixo: Carolina MathiasPercussão: Rapha YvesGuitarra: Elisa PierucciniTeclado: Kristal WernerSynthbass: Carolina MathiasProdução Musical: Carolina Mathias e Cristine ArielGravação: Raphael RegesTécnico de Gravação: Renato RastaMixagem: Daniel WallyMasterização: Eric BrandãoEstúdio: Vila Musical FlorestaFYAHCompositoras: Mariam, DJ Bia Marques, LOH, Cold JasVozes: Mariam, LOH, Cold Jas, MC LizzieBateria: Manuella TerraBaixo: Cristine ArielPercussão: Rapha YvesTeclado: Kristal WernerCavaquinho: Cristine ArielBeat: DJ Bia MarquesGuitarra: Kassandra VepeziProdução Musical: Carolina Mathias e Cristine ArielGravação: Raphael RegesTécnico de Gravação: Renato RastaMixagem: Daniel WallyMasterização: Eric BrandãoEstúdio: Vila Musical FlorestaReencontro (Vida Bela)Compositoras: Elisa Pieruccini, Cold Jas, LOHVozes: Helena Peres, LOH, Cold Jas, Elisa PierucciniBateria: Manuella TerraPercussão: Rapha YvesBaixo: Elisa PierucciniTeclado: Kristal WernerGuitarra: Cristine ArielSax: Kassandra VepeziProdução Musical: Carolina Mathias e Cristine ArielGravação: Raphael RegesTécnico de Gravação: Renato RastaMixagem: Daniel WallyMasterização: Eric BrandãoEstúdio: Vila Musical Floresta