Publicado 13/01/2025 15:37

Niterói - “Estranho Caminho” é a próxima atração do Cineclube Rã Vermelha que acontece no dia 17 de janeiro, às 19h, no Cine Arte UFF, com entrada franca. O objetivo do projeto sobre o cinema fantástico é exibir filmes nacionais e internacionais que normalmente não estão disponíveis em janelas de exibição comerciais



A sessão conta com recursos de acessibilidade para o público PCD (Pessoa com deficiência) - libras, legendas descritivas e áudio descrição - que podem ser acessados por meio do aplicativo MovieReading. O público PCD acessa esse app e baixa esses recursos no celular. No momento da sessão eles abrem o app que vai sincar os recursos pelo som do filme que estará sendo exibido na sala.



O filme “Estranho caminho” (2023), com roteiro e direção de Guto Parente, conta a história a história de um jovem cineasta que visita sua cidade natal e é surpreendido pelo rápido avanço de uma pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro, coisas estranhas começam a acontecer. No elenco os atores Lucas Limeira, Carlos Francisco, Tarzia Firmino, Rita Cabaço, Renan Capivara e Ana Marlene.



O filme recebeu os prêmios de Melhor filme, Melhor roteiro, Melhor ator e Fotografia no World Premiere - Festival de Tribeca; de Melhor filme da Mostra Autorias da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes e de Melhor roteiro e Melhor ator coadjuvante (Carlos Francisco), no Festival do Rio.



Cineclube Rã Vermelha



Fundado em 2014 por Fabrício Basílio, Lucas Scalioni e Otávio Lima, então alunos da Universidade Federal Fluminense, o cineclube começou de maneira independente, e teve sua primeira sessão no mesmo ano da fundação, começando uma parceria com o Cine Arte UFF. Desde então exibiu diversos filmes nacionais e internacionais, com destaque para exibição de curtas-metragens brasileiros e de sessões de clássicos do horror orquestrada pelo grupo Soundpainting Rio, iniciando uma parceria que se desdobraria mais tarde na Mostra Cine Orquestra.



Com o passar do tempo, a curadoria do cineclube expandiu-se para o cinema fantástico, abrangendo gêneros como ficção científica, distopias, realismo maravilhoso, afrofuturismo e outros. Após cinco anos de existência, o cineclube teve que paralisar suas atividades em 2020.



Diante disso, Otávio Lima e Fabrício Basílio idealizaram o 1º FCBF - Festival de Cinema Brasileiro Fantástico (https://festivalfantastico.com.br/), um evento online patrocinado pela SECEC-RJ. O festival atraiu mais de 450 inscrições de filmes de todo o Brasil e exibiu gratuitamente, na plataforma Darkflix, uma programação com mais de 40 obras. E em 2024, graças ao patrocínio do edital “Projetando Saberes” da Secec-RJ, o Rã Vermelha pôde voltar. Em sua nova versão, o Cineclube Rã Vermelha privilegia principalmente obras audiovisuais brasileiras. As exibições estão acontecendo desde outubro no Cine Arte UFF. O Cineclube Rã Vermelha conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro - SECEC RJ por meio da chamada emergencial de apoio à formação e difusão do audiovisual nº 11/2023 “PROJETANDO SABERES” e é produzido pela Fantascópio Produções e pela Comala Filmes.

Cine Arte UFF (Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí, Niterói)



Dia 17/01, às 19h – “Estranho Caminho”, classificação 14 anos.



