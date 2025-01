Rolezinho: evento acontece nas férias do Multicenter - Divulgação

Publicado 13/01/2025 15:54

Niterói - As férias escolares chegaram, e o Multicenter Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, reúne atividades que prometem agradar a toda a família com uma programação especial para transformar janeiro em um período de pura diversão e memórias inesquecíveis.



O grande destaque fica por conta do Trampolim, que ficará na Praça de Eventos até dia 28 de fevereiro. Um parque com quatro camas elásticas gigantes que garantem adrenalina e alegria para crianças e adultos. É o espaço perfeito para saltar, se divertir e criar momentos inesquecíveis em família. Os ingressos para o trampolim custam R$ 50,00 para 30 minutos, com a opção de R$ 1,00 por minuto adicional. Crianças com

deficiência (PCDs) têm direito à meia-entrada, reforçando o compromisso do shopping com a inclusão de 2025, o shopping.



Além do Trampolim, outras atividades complementam o roteiro perfeito para as férias. No Planet Cinemas, a telona ganha vida com uma seleção de filmes para todas as idades, ideal para os dias de verão em família. Os fãs de tecnologia e games podem explorar o Virtual Player, que oferece desafios eletrônicos e muita aventura. Para os pequenos, o Rolezinho com carrinhos proporciona uma forma divertida e lúdica de passear pelo shopping. Já no Espaço de Convivência Infantil, as crianças encontram um ambiente projetado para estimular a criatividade e proporcionar aprendizados únicos.



Uma oportunidade de transformar as férias em um período cheio de alegria, emoção e momentos únicos, o Multicenter Itaipu é referência em lazer e entretenimento na Região Oceânica de Niterói. Com uma estrutura completa e atrações diversificadas, o shopping proporciona experiências únicas que unem diversão, aprendizado e convivência em um ambiente seguro e acolhedor.



Serviço:



Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ