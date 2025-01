Niterói: as equipes da Prefeitura percorreram vias como as ruas Coronel Gomes Machado, Visconde do Uruguai, São João e a avenida Visconde do Rio Branco. - Divulgação

Niterói: as equipes da Prefeitura percorreram vias como as ruas Coronel Gomes Machado, Visconde do Uruguai, São João e a avenida Visconde do Rio Branco.Divulgação

Publicado 14/01/2025 20:29

Niterói – A Prefeitura de Niterói realizou, nesta terça-feira (14), no Centro, uma operação para retirar ligações elétricas irregulares. A ação fez parte do trabalho de ordenamento da cidade com o programa Calçada Livre, liderado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), e com a operação Caça-Fios, liderada pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). A operação teve o apoio da concessionária de energia elétrica Enel.

As equipes da Prefeitura percorreram vias como as ruas Coronel Gomes Machado, Visconde do Uruguai, São João e a avenida Visconde do Rio Branco. O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, destacou que a operação de ordenamento urbano teve o objetivo de garantir a segurança de pedestres, lojistas e comerciantes ambulantes legalizados.

“Foi mais uma ação para ordenar as ruas da cidade. Alguns ambulantes não legalizados utilizam o relógio de marcação de energia elétrica de forma inadequada. Além disso, existem ligações clandestinas. Tivemos uma excelente receptividade dos ambulantes legalizados e da população em geral. Todos entenderam que nosso objetivo é dar segurança para todos”, afirmou Gilson Chagas.

O secretário de Ordem Pública acrescentou que a decisão foi de começar as operações de combate ao furto de energia elétrica pelo Centro da cidade e que as ações vão ocorrer por toda a cidade.