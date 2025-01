Niterói: o sistema Nitbike já ultrapassou a marca de 70 mil usuários cadastrados. - Alex Ramos

Publicado 14/01/2025 20:14

Niterói – A Prefeitura inaugurou nesta terça-feira (14) a 48ª estação do sistema de compartilhamento de bicicletas NitBike. O equipamento localizado na Rua Lemos Cunha, em Icaraí, próximo ao Campo de São Bento, já está em funcionamento. Até o fim do mês, serão 50 estações, totalizando mais de 600 bicicletas disponíveis.

"Essa estação é mais uma entrega dos 100 dias de governo. É um esforço conjunto de diversas áreas para que possamos fazer essa entrega para a população de Niterói, que até o final de janeiro vai receber 50 estações. Hoje, temos cerca de 600 bicicletas rodando em Niterói, fazendo com que as pessoas pratiquem esporte e tenham uma cidade mais feliz e sustentável. O NitBike junto com a ampliação das ciclovias são passos importantes para que as pessoas realmente possam usufruir do benefício do transporte ativo", afirma a vice-prefeita Isabel Swan.

O sistema Nitbike já ultrapassou a marca de 70 mil usuários cadastrados. As estações estão localizadas na região mais movimentada da cidade, no Centro e nos bairros do entorno: São Domingos, Ingá, Icaraí, Boa Viagem, Gragoatá, Centro, Ponta d'Areia, São Lourenço, Santana, Barreto, Engenhoca e Fonseca.

A média de viagens do sistema atualmente é de 7 mil viagens por dia. O aluguel das bicicletas é feito por meio do aplicativo NitBike, que está disponível para IOS e Android. As viagens são gratuitas e limitadas a uma hora, sem limites de quantidade de viagens por dia, desde que respeitado um intervalo de 15 minutos a cada 1 hora de viagem. Caso o usuário exceda o limite de 1 hora, será aplicada uma tarifa de R$ 8.