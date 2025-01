Niterói: videoconferência com uma comissão de atletas para explicar detalhes da proposta que será apresentada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) - Alex Ramos

Publicado 14/01/2025 20:37

Niterói - Mais um passo para a candidatura de Niterói e Rio de Janeiro como sede do Pan-Americano de 2031 foi dado nesta terça-feira (14). O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reuniram-se em videoconferência com uma comissão de atletas para explicar detalhes da proposta que será apresentada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). A pauta girou em torno do potencial dos equipamentos esportivos já consolidados nas duas cidades e o impacto do futuro legado dos jogos.

Rodrigo Neves destacou a participação da comunidade de atletas na elaboração da proposta.

"Acreditamos que ouvindo as pessoas temos mais chances de acertar e por isso é fundamental ouvirmos os atletas. Nosso projeto não requer grandes obras para ser viabilizado porque temos 90% das estruturas necessárias já funcionando. Também vamos apostar em estruturas móveis para garantir competições mais sustentáveis. Com o alinhamento nas três esferas de governo e o apoio dos atletas, temos todas as condições de realizar a melhor edição dos Jogos Pan-Americanos", afirma.

A vice-prefeita Isabel Swan, que coordena por Niterói a campanha, ressaltou o ganho social dos jogos.

“Acreditamos no esporte como ferramenta fundamental para transformar a sociedade. Além do impacto na vida da cidade, na infraestrutura e mobilidade, apostamos também no impacto social dos Jogos”, diz.

Niterói e Rio oficializaram em dezembro a candidatura para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031, com a entrega da carta de intenções ao COB. O documento foi recebido pelo presidente do COB, Paulo Wanderley, em cerimônia contou com a presença de autoridades olímpicas e atletas do Time Brasil.

Além dos prefeitos das duas cidades e da vice-prefeita de Niterói, participaram da videoconferência com atletas nesta terça-feira (14): o vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere; o secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto; a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói, Juliana Benício; o secretário de Esporte do Rio, Guilherme Schleder; e o subsecretário de Esporte e Lazer de Niterói, Rubens Goulart.