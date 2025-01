Juan fez gol na Copinha contra o time de Taubaté - Divulgação

Juan fez gol na Copinha contra o time de TaubatéDivulgação

Publicado 15/01/2025 06:51

Niterói - Juan Lopes joga como zagueiro e lateral direito, sempre com a torcida da família em Niterói, mesmo quando está em campos distantes. Como acontece agora, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, ao defender o Goiás. O Goiás passou pela fase de grupos com 100% de desempenho, com direito a gol de Juan no final da partida contra o Taubaté. Na segunda fase, o time superou o Vitória da Conquista nos pênaltis, após empatar em 1 a 1, na segunda-feira.

Nesta quarta-feira, o Goiás enfrenta o Grêmio pela terceira fase da Copinha, às 15h, em Guaratinguetá, com torcida da família de Juan presente. O atleta é contratado do time norte-americano Boston City e está emprestado ao Goiás até o fim deste mês de janeiro, com opção de compra.

Nascido em São Gonçalo, Juan chegou ao Boston em 2022 e, depois, foi emprestado ao Athletico Paranaense e ao Internacional, onde jogou na base, no ano passado. Na temporada gaúcha, durante as enchentes, ele atuou também como voluntário, montando barracas e recebendo donativos para desabrigados.

“O tempo todo nós somos desafiados pelas coisas e problemas que passamos na vida. Como no futebol, temos que ser resilientes sempre e avançar. Fazer um gol no final da partida é muita felicidade”, disse Juan após o jogo com o Taubaté por 2 a 1, na sexta-feira, quando marcou de cabeça e garantiu a mudança de fase do Goiás, na semana em que completou 20 anos.