Niterói: Rodrigo Neves acompanhou o trabalho das equipes da Prefeitura - Luciana Carneiro

Niterói: Rodrigo Neves acompanhou o trabalho das equipes da Prefeitura Luciana Carneiro

Publicado 15/01/2025 18:59

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhou as ações do programa Cidade Limpa no Bairro Chic, no Fonseca, na manhã desta quarta-feira. Equipes da secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) atuam no local realizando podas de árvores, limpeza de bueiros e pintura de pontes e calçadas, entre outras melhorias. As ações acontecem em conjunto com a operação Caça-Fios, que começou há dez dias em Niterói e já promoveu a retirada de mais de 4 toneladas de cabos, fios e cordas de aço, no Fonseca, Centro e bairros da Zona Sul.

“Começamos o Cidade Limpa pelo Fonseca e estamos fazendo ações em todas as transversais da Alameda São Boaventura, no Bairro Chique, na Rua Desembargador Lima Castro, Rua 22 de novembro, na Rua João Brasil e na Rua Teixeira de Freitas. Começando pelo Fonseca, porque é um bairro que merece ser cuidado com muita atenção. Terminaremos as ruas transversais todas na próxima semana. Mas estamos só começando, porque vamos transformar o Fonseca num bairro ainda melhor", afirma o prefeito Rodrigo Neves.

Os Programas Caça-Fios e Cidade Limpa foram iniciados no dia 2 de janeiro pela Prefeitura de Niterói. A ação envolve mais de 450 trabalhadores, divididos em turnos e equipes, atuando em um esforço conjunto para organizar a fiação da cidade, intensificar a limpeza e promover a conservação dos espaços públicos. Já foi realizada a limpeza de mais de 1km de rede pluvial, cerca de 450 ralos e 135 caixas. Foram pintados 51 km de meio-fio e 1.447 postes, realizadas capinas em 31 km, além da instalação e troca de 251 papeleiras.

A força-tarefa inclui a retirada de fios soltos, postes inutilizados, pequenas podas de árvores, limpeza de bueiros, pinturas de meios-fios e postes, capina e outros serviços. Estão atuando funcionários da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).

Os Programas Caça-Fios e Cidade Limpa integram o planejamento do prefeito Rodrigo Neves para os primeiros 100 dias de sua gestão, com foco na transformação da paisagem urbana de Niterói. A operação tem duração de 60 dias e continuará até que as empresas de telefonia e energia elétrica apresentem à Prefeitura um plano de ação contínuo, com um cronograma de retirada e alinhamento dos cabos e postes, a ser aprovado pela administração municipal. Após esse prazo, o serviço será realizado de forma permanente, dentro do cronograma de ações do município.

O material coletado será direcionado para processos de reciclagem, reforçando o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade e o meio ambiente. O planejamento da ação inclui a colaboração das empresas responsáveis pela instalação dos fios e a implementação de um plano de gestão que envolva responsabilidades e metas claras para a retirada e organização da fiação urbana.