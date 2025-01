Ludmilla em Niterói: show será em abril no Caminho Niemeyer - Reprodução

Ludmilla em Niterói: show será em abril no Caminho NiemeyerReprodução

Publicado 16/01/2025 10:33

Niterói - A cantora Ludmilla anunciou ontem (15), nas suas redes sociais, a abertura oficial das vendas para sua turnê Numanice #3 em Niterói. Os fãs poderão adquirir os ingressos a partir desta quinta-feira (16), ao meio-dia, no site Sympla. A novidade causou comoção entre o público! “Saiam da frente que esse é o meu momento”, comentou uma seguidora ao ver o post. “Amanhã é telefone, computador, televisão, tudo conectado para comprar”, escreveu outro. Esta será a primeira vez que a turnê de pagode da cantora se apresentará na cidade. O show acontece no dia 13 de abril de 2025, no Caminho Niemeyer, e os ingressos custam a partir de R$170,00.

"Estou muito empolgada para essa turnê. O 'Numanice' é um projeto que desenvolvi com muito carinho e amor, pensando em cada detalhe para levar alegria e boas vibrações para o público. Mal posso esperar para cantar e sambar com vocês!", celebra Ludmilla.

Além de ser grande em representatividade, o projeto é grande em números. São mais de 3,5 bilhões de streams somando todas as plataformas digitais. Só o Numanice #3, revelado ao público no final de fevereiro acumula mais de 50 milhões de streams em todas as plataformas e é composto por grandes hits como: “Maliciosa”, “Você Não Sabe o Que é Amor”, “A Preta Venceu”, “Falta de Mim” e muito mais.

“Para nós, é uma alegria levar um dos maiores projetos de pagode do país para o público de Niterói. O Grupo Onda tem uma relação íntima com a cidade, já realizamos diversos shows e festivais por lá e proporcionar este momento aos fãs já é uma grande emoção para toda a nossa equipe!”, compartilha Diogo Duílio, sócio e diretor de produção do Grupo Onda.