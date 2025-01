Niterói e Rio entregaram ao COB o dossiê da postulação conjunta para a candidatura à sede dos Jogos Pan-Americanos 2031 - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 16/01/2025 21:10

Rio - A cidade de São Paulo desistiu de sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. Na noite desta quinta-feira (16), a prefeitura da capital paulista confirmou sua saída da disputa e declarou apoio à candidatura Rio-Niterói

"A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo decidiram apoiar a candidatura das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói como sede dos jogos Panamericanos, em 2031. A decisão, tomada em comum acordo com o governo do Rio e as prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, tem como base a relevante infraestrutura disponível das duas cidades – Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas em 2016. O objetivo agora é trabalhar conjuntamente para que os jogos Panamericanos venham para o Brasil", diz o comunicado.



oficializaram a candidatura das duas cidades. Em evento no Centro de Treinamento do COB, no Parque Aquático Maria Lenk, os dois entregaram o documento a Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Mais cedo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o de Niterói, Rodrigo Neves,. Em evento no Centro de Treinamento do COB, no Parque Aquático Maria Lenk, os dois entregaram o documento a Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Além do Rio e de Niterói, apenas Assunção, no Paraguai, manifestou o interesse público em sediar o Pan. A escolha será feita até agosto.