Niterói e Rio entregam ao COB o dossiê da postulação conjunta para a candidatura à sede dos Jogos Pan-Americanos 2031, nesta tarde de quinta-feira (16). Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 16/01/2025 17:03 | Atualizado 16/01/2025 18:30

Rio - Na tarde desta quinta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, oficializaram publicamente a candidatura das duas cidades como postulantes a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Em evento no Centro de Treinamento do COB no Parque Aquático Maria Lenk, os dois encontraram com Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), para a entrega do dossiê.

O prefeito Eduardo Paes relembrou da organização dos Jogos Olímpicos pelo Rio, em 2016, e também contou como houve a ideia da candidatura conjunta para sediar o evento, com direito a uma brincadeira com o Rodrigo Neves, prefeito de Niterói.

"O maior orgulho que eu tenho é dizer que eu sou um prefeito olímpico, não são muitos que tiveram esse privilégio. Foi uma experiência e um aprendizado enorme, mas dá um trabalho louco. Não é simples. Quando recebi o convite de pleitear eu topei logo, afinal, ele é primo rico, Niterói, tem muito dinheiro de sheik árabe", brincou o prefeito do Rio.

Eduardo Paes ressaltou a importância de grandes eventos para o desenvolvimento das cidades e citou que essa visão foi reforçada também por prefeitos de cidades internacionais.

"Grandes eventos são transformadores e oportunidades para transformar a cidade. É importante explicar isso para os cariocas e também para os moradores de Niterói. Lembrando que quando o Rio ganhou o direito de sediar 2016, eu fui em 2009, fui em Atenas, fui em Barcelona. E em todas essas cidades as transformações ocorreram", contou.

Ao abordar a candidatura, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, afirmou que já há um distanciamento suficiente para os Jogos Pan-Americanos realizados no Rio em 2007 e também defendeu a estrutura que a capital do estado tem para megaeventos.

"A gente tem uma geração se pensarmos de 2007 e a 2031. O menino que nasceu em 2007, se teve a oportunidade de desenvolvimento, provavelmente em 2031, ele estará completando sua faculdade. Temos uma geração entre os dois eventos, então tem um tempo razoável para a gente pleitear outro Pan-Americano. Tivemos um aprendizado nesse período. O Rio de Janeiro é um exemplo de sede para muitos eventos internacionais e a estrutura está toda pronta", afirmou.