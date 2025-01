Sadio Mané é jogador do Al-Nassr - Foto: Fayez NURELDINE / AFP

Sadio Mané é jogador do Al-NassrFoto: Fayez NURELDINE / AFP

Publicado 16/01/2025 19:20

Rio - O atacante Sadio Mané, de 32 anos, defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Com passagem pelo Bayern, o senegalês viveu seu melhor momento na vida pelo Liverpool, tendo conquistado o título da Liga dos Campeões em 2019. Naquela temporada, a final do Mundial de Clubes foi contra o Flamengo e os Reds venceram a partida por 1 a 0. Ao relembrar o jogo, decidido na prorrogação, Mané elogiou a atuação dos cariocas.

"Para ser honesto, eu fiquei surpreso com a maneira como sofremos. Porque normalmente na Europa nós jogávamos fazendo pressão, ficávamos com a bola quase o tempo todo. Mas, contra o Flamengo, nós tivemos sorte. Porque o jogo foi muito forte, foi muito bom. Às vezes, eu estava falando com o Firmino no campo, com o Salah. Porque não sabíamos o que fazer, sofremos muito", disse em entrevista ao "GE".

Mané afirmou que o rendimento do Flamengo foi tão positivo, que caso o Rubro-Negro vencesse e conquistasse o título, o resultado teria sido justo.

"Em alguns momentos, eu fiquei até preocupado em perder o jogo. Porque o Flamengo era muito forte, principalmente defensivamente. Mas nós não desistimos. No fim, eu fiquei com a bola, dei a assistência para o Firmino, e ele marcou. Foi um jogo muito difícil. Se o Flamengo ganhasse, seria justo, porque eles também mereciam", opinou.