Goleiro morreu após defender pênalti com o peito - Reprodução

Publicado 16/01/2025 18:27

Rio - O goleiro Edson Lopes Gama, de 16 anos, que atuava por um time amador em Maués, no Amazonas, morreu após defender uma cobrança de pênalti com o peito. A pancada impactou na região entre a região do esterno e o diafragma do jovem.

Veja o lance:

JOVEN DE 16 AÑOS MUERE TRAS BALONAZO EN EL PECHO EN BRASIL



El pasado 6 de enero de 2025, Edson Lopes Gama, perdió la vida durante un partido de fútbol en #Amazonas, #Brasil.



El trágico momento quedó grabado en video, mostrando cómo el joven, quien estaba... pic.twitter.com/qh1jAyUmgq — VocesAlAire (@Voces_Al_Aire_) January 14, 2025

Após fazer a defesa, Edson caiu no chão com fortes dores. Ele foi encaminhado ao hospital de carro em uma viagem por estradas rurais que durou 11 horas, mas acabou não resistindo.

Segundo a família, o goleiro não tinha histórico de doença cardíaca. Durante seu funeral, amigos e familiares vestiram a camisa do Grêmio, clube de coração do jovem atleta.