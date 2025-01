Vini Jr em golada sofrida do Real diante do Barcelona - AFP

Publicado 16/01/2025 18:10

Rio - O começo de 2025 para Vini Jr não tem sido bom, esta é a opinião do jornal espanhol "AS". A publicação abordou a situação do brasileiro nos primeiros dias do ano novo e afirmou que o melhor jogador do mundo está em um "buraco".

"Ele havia fechado 2024 com premiações (The Best, Prêmio Globo de Futebol...), mas o novo ano não tem sido bom para Vinicius, que tem a Copa e a Liga dos Campeões como vitrines para sair do buraco", disse a publicação.

O Real Madrid entrou em campo em quatro jogos no novo ano, e Vini Jr não fez nenhum gol. O atacante foi expulso na vitória sobre o Valencia e também esteve em campo na goleada diante do Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Em sua análise, o "Marca" incluiu também os últimos jogos de 2024.

"E a sua participação nos últimos seis jogos pelo Madrid foi decepcionante: ficou ausente em um jogo por suspensão, e no outo foi expulso. Nos cinco jogos que disputou não fez gol e nem deu assistência. Uma sequência ruim para um jogador do seu nível", concluiu a matéria.