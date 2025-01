Gabigol em jogo do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 16/01/2025 12:15

Rio - Principal reforço do Cruzeiro, o atacante Gabigol, de 28 anos, fez sua estreia pelo clube mineiro no empate por 1 a 1 com o São Paulo pela FC Series, competição que faz parte da pré-temporada das duas equipes no Estados Unidos. A atuação do artilheiro dividiu opiniões entre os cruzeirenses.

Concordo! Gabigol é só mídia! Maior desperdício de dinheiro na história do Cruzeiro — Gabriel (@mendoncaCEC) January 16, 2025 Se o Cruzeiro perder sábado já sei que vou ler uns tweets burros por aqui, se bobear vao chamar ate o Gabigol de pipoqueiro, Matheus Pereira sair daqui, diniz ser demitido num time que NEM PEGOU RITMO AINDA e precisa ENTENDER o estilo de jogo do Diniz — Samira (@samirasanttos_) January 16, 2025 Manda essa desgraça desse Diniz embora porra, ninguém aguenta mais esse cara. O gabigol que é centro avante estava armando jogadas tomar no cu, inventa pra porra.

Aproveita e manda o Matheus embora tbm, só sabe dar chilique em entrevista e no dia em que precisamos dele ele sumiu — BRNTHEDOG (@brnthedogg) January 16, 2025

Gabigol teve uma atuação discreta e os torcedores se dividiram entre os que criticaram o atacante e outros que abordaram o pouco tempo do atleta no clube mineiro. O treinador Fernando Diniz também recebeu algumas críticas.

Revelado pelo Santos e ídolo do Flamengo, Gabigol foi a principal contratação do Cruzeiro para a atual temporada. Ele acertou com a Raposa após atuar por seis temporadas no Rubro-Negro.