Postagem do Volta Redonda provocou o Fluminense pela passagem na Série C do BrasileiroReprodução de internet

Publicado 16/01/2025 10:19

o Voltaço relembrou a passagem e a conquista do Tricolor na Terceira Divisão.

O Volta Redonda bombou no X com uma postagem com provocação ao Fluminense , após a vitória por 1 a 0 , pelo Campeonato Carioca. Atual campeão da Série C do Brasileirão,

"No duelo de campeões da Série C, deu VOLTAÇO!"



No duelo de campeões da Série C, deu VOLTAÇO! — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) January 16, 2025

A postagem repercutiu, principalmente entre os torcedores rivais, que aproveitaram para provocar o Fluminense. Entre postagens aparecem risadas, memes e lembranças de jogos do Tricolor na Série C, como contra o Lagartense.



Alguns tricolores se divertiram com a postagem, enquanto outros responderam com lembranças do 7 a 0 na semifinal do Carioca de 2023 e do título conquistado sobre o Volta Redonda, em 2005.