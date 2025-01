Rob McElhenney e Ryan Reynolds são donos do Wrexham, de País de Gales, e compraram o La Equidad, da Colômbia - Oli Scarff / AFP

Publicado 16/01/2025 11:10

Rio - Após o sucesso no Wrexham, de País de Gales, os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney resolveram expandir os negócios para outro continente. A dupla acertou a compra de 99% do La Equidad, da Colômbia, por um valor estimado em 30 milhões de dólares (R$ 180,3 milhões).

O negócio foi comandado pelos empresários Al Tylis, um investidor imobiliário, e por Sam Porter, executivo do Necaxa, do México. Ryan Reynolds e Rob McElhenney são alguns dos investidores que fizeram parte do negócio, ao lado da atriz Eva Longoria e liderados pelo consórcio Tylis-Porte.

Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram o Wrexham durante a temporada 2020/21, em meio a pandemia. Na época, o time galês estava disputando a quinta divisão inglesa. Em 2023/24, conquistou o título da quarta divisão e o acesso para a terceira, onde atualmente ocupa a terceira colocação.

O projeto dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney é levar o Wrexham para a elite do futebol inglês. Nos últimos dois anos, a equipe de País de Gales conquistou os títulos da quinta e quarta divisão de forma consecutiva. Agora, briga pelo título da terceira divisão com Birmingham, Wycombe e Huddersfield.