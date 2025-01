Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2025 11:32

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, fez a alegria dos seus fãs ao publicar no Instagram uma foto em que aparece exibindo seu corpão. A beldade posou diante do espelho, vestindo somente um biquíni azul e recebeu elogios do seus seguidores.

"Gata linda", "Meu amor", "Como pode ser tão sexy", "A cada dia mais bela", "Que corpão", "Maravilhosa", "Você é perfeita", foram alguns dos comentários.

Diana Quintana faz sucesso no Paraguai e é musa do Olimpia, principal clube do país, que já conquistou três títulos da Libertadores.