Musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Samira FerreiraReprodução / Instagram

Publicado 16/01/2025 17:30

Rio - Dona de um corpo escultural, a musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, publicou uma imagem em que exibe toda a sua beleza em uma varada. A beldade fez o post com o comentário "Que vista por aqui" e colocou o localizador como Colômbia.

fotogaleria

A publicação arrancou elogios de alguns seguidores que afirmaram que mais bela que a vista da cidade colombiana em que a musa estava era a própria modelo das fotos.

Samira é bastante conhecida no Paraguai e faz muito sucesso. A beldade tem mais de 166 mil seguidores no Instagram. Ela é torcedora do Cerro Porteño, um dos principais clubes do país.