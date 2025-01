Ana Luíza Guimarães, apresentadora do "RJ2" - Reprodução

Ana Luíza Guimarães, apresentadora do "RJ2"Reprodução

Publicado 16/01/2025 15:51

Rio - A Globo cometeu uma grande gafe durante o "RJ2" da última quarta-feira (16). Enquanto a apresentadora Ana Luíza Guimarães noticiava o anúncio da contratação do atacante Juninho pelo Flamengo, o telejornal exibiu uma imagem de Maurício Lemos, zagueiro uruguaio que foi confirmado como reforço do Vasco no mesmo dia.

Juninho foi o primeiro reforço anunciado pelo Flamengo em 2025 e chega para compor o elenco após saída de Gabigol. Já Lemos foi contratado pelo Vasco para formar a dupla de zaga titular ao lado de João Victor.