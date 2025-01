Verstappen, piloto tetracampeão da Fórmula 1 - Miguel Schincariol / AFP

Publicado 16/01/2025 14:49

Em processo de reestruturação, a Aston Martin deseja investir pesado para conquistar o título da Fórmula 1 e definiu seu alvo para os próximos anos: o tetracampeão Max Verstappen. De acordo com o jornal "Daily Mail", a escuderia britânica quer apresentar oferta de 1 bilhão de libras (R$ 7,3 bilhões de reais, na atual cotação) por todo o período de contrato.

A publicação ainda indica que Jefferson Slack, ligado a Lawrence Stroll (bilionário dono da Aston Martin e pai do piloto Lance Stroll), está em conversas com patrocinadores para um plano comercial visando a chegada do astro dos Países Baixos da F1.



Max Verstappen tem 27 anos de idade e um vínculo longo com a RBR, até o fim da temporada de 2028. O atual campeão ainda não definiu qual será seu futuro e cogitou até mesmo encerrar a carreira ao fim do contrato com sua escuderia.

Em 2024, Verstappen foi o piloto mais bem pago da Fórmula 1, com 60 milhões de dólares (R$ 361,9 milhões, na atual cotação) apenas em salário, mais bônus de 15 milhões de dólares (R$ 90,4 milhões).