Troféu do Mundial de Clubes de 2025: disputa acontece entre junho e julho, nos Estados Unidos - Giorgio Viera / AFP

Publicado 16/01/2025 13:11

Flamengo, orneio classifica os dois primeiros de cada um dos oito grupos para as oitavas de final. A Fifa iniciou às 12h desta quinta-feira (16) a venda de ingressos para a fase de mata-mata do Mundial de Clubes de 2025 , nos Estados Unidos. Com a presença de Botafogo Fluminense e Palmeiras, o t

a partir de 50 dólares (cerca de R$ 301), pelo Os preços variam, pelo site da Fifa . Os torcedores já podem adquirir, inclusive, entradas para a grande final, marcada para 13 de julho, no estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey.

"Aqueles que comprarem um ingresso farão parte da história do futebol", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Nem todos os ingressos estarão à disposição neste primeiro momento. Isso porque uma parte deles está reservada para quem disputará os jogos de mata-mata. Ou seja, somente após a fase de grupos eles estarão à disposição para os torcedores desses clubes comprarem.



Neste caso, os valores mais em conta, a partir de 36 dólares (R$ 217).

Os grupos de Botafogo, Flamengo e Fluminense

O Glorioso, único dos cariocas que não foi cabeça de chave, pegou dois europeus no grupo B: PSG e Atlético de Madrid. O outro adversário é o Seattle Sounders, logo na estreia.

Já o Rubro-Negro ficou no D, que terá também Chelsea e León, do México. A primeira partida no torneio será contra o Esperance, da Tunísia, que entrou no Mundial pelo ranking.



E o Tricolor está no grupo F e encara o Borussia Dortmund na estreia. Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, completam o grupo. Os dois entraram pelo ranking em seus continentes.

Todos os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly (Egito), Inter Miami (EUA);

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders (EUA);

Grupo C: Bayern de Munique, Auckland City (Nova Zelândia), Boca Juniors, Benfica;

Grupo D: Flamengo, Esperance (Tunísia), Chelsea, León (México);

Grupo E: River Plate, Urawa Reds (Japão), Monterrey (México), Inter de Milão;

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns (África do Sul);

Grupo G: Manchester City, Wydad (Marrocos), Al Ain (Emirados Árabes), Juventus;

Grupo H: Real Madrid, Al-Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México), Red Bull Salzburg (Áustria).