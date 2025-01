Fã se emocionou ao ver LeBron James de perto durante a partida do Los Angeles Lakers - Reprodução

Publicado 16/01/2025 12:42

Rio - O esporte é capaz de despertar muitos sentimentos nos torcedores. Durante a partida entre o Los Angeles Lakers e Miami Heat, na madrugada desta quinta-feira (16), pela NBA, a liga norte-americana de basquete, uma fã se emocionou ao ver o astro LeBron James de perto. A jovem estava na primeira fila, localizada na beira da quadra, e não se conteve quando o camisa 23 se aproximou.

A reação da jovem foi captada pela transmissão da partida e viralizou nas redes sociais, sendo publicada pelos perfis oficiais da NBA e do Los Angeles Lakers. Durante o intervalo, LeBron James viu a emoção da fã enquanto olhava o celular. Após o fim do jogo, o astro da equipe da Califórnia caminhou até a beira da quadra e surpreendeu a torcedora com uma de suas pulseiras.

"Foi um momento muito legal, me certifiquei de falar com ela depois do jogo, dei uma das minhas pulseiras e tirei uma foto. Acho que vai ser algo que ela nunca vai esquecer e estou feliz de fazer parte da vida dela. Aquele pequeno momento foi algo tão maior. Espero que ela se gabe disso na escola porque agora ela tem vantagem contra todos os colegas", brincou LeBron James.

O Los Angeles Lakers venceu o Miami Heat por 117 a 108 e encerrou a sequência de três derrotas seguidas. LeBron James fez 22 pontos, cinco rebotes e nove assistências, e foi o destaque da partida. Anthony Davis fez 22 pontos, enquanto Rui Hachimura foi o maior pontuador do time com 23. O ala-armador Tyler Herro, da equipe da Flórida, foi o cestinha com 34 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota.