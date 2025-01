Lamine Yamal é atacante do Barcelona - AFP

Publicado 16/01/2025 18:54

Fã declarado de Neymar, Lamine Yamal recebeu um elogio de seu ídolo, após a vitória do Barcelona sobre o Betis por 5 a 1, na Copa do Rei, na última quarta-feira (15). O atacante do Al-Hilal fez o seguinte comentário em uma publicação do espanhol no Instagram: ''Cada vez mais brasileiro! Baila craque''.





Lamine Yamal já revelou que tinha apenas cinco quando assistiu a Neymar jogar. Naquela época, o atacante ainda atuava no futebol brasileiro.

"Eu tinha cinco anos quando vi (Neymar) pela primeira vez no Santos, e depois sete quando o vi pela primeira vez pessoalmente no Camp Nou. Foi incrível vê-lo jogar pelo Barcelona. Sim, é verdade que havia o Messi, que também era incrível, mas, para mim, o Neymar era algo totalmente diferente", relatou.

Nesta temporada, Lamine Yamal já soma nove gols e 12 assistências em 24 jogos pelo Barcelona. Ele volta a campo com o time catalão no sábado (18), para enfrentar o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, no estádio Alfonso Pérez, às 17h (horário de Brasília).