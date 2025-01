Mohamed Salah - AFP

Mohamed Salah AFP

Publicado 16/01/2025 18:45

Rio - Em busca de um reforço para impactar a janela de transferências de junho, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, intensificou os contatos pela contratação de Mohamed Salah. O egípcio, de 32 anos, tem contrato com o Liverpool somente até o fim da atual temporada europeia. As informações são do jornal francês "L'Equipe".

O PSG é o maior concorrente do Al-Hilal, no momento, pela contratação de Salah. O projeto para seduzir o egípcio é antigo, mas ainda não houve uma proposta oficial pela contratação do atacante do Liverpool.

Salah vem falando em tom de despedida do Liverpool na temporada atual. A contratação do atacante pode ser mais um indicador que Neymar, que tem contrato até junho, não permanecerá na equipe saudita. O egípcio seria a grande estrela do Al-Hilal.

Jogador do Liverpool desde 2017, Salah fez história no clube inglês. Na atual temporada, o atacante vem sendo um dos principais jogadores do futebol europeu. Ele entrou em campo em 29 jogos, fez 21 gols e deu 17 assistências.