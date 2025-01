Reunião do Fluminense antes da partida contra o São Paulo na Copinha - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 16/01/2025 19:35

Fluminense está eliminado da Copinha 2025. Depois de um empate sem gols no tempo regulamentar, o Tricolor perdeu para o São Paulo nos pênaltis por 5 a 4, nesta quinta-feira (16), pelas oitavas de final da competição. O jogo aconteceu no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP).

Nas quartas de final da Copinha, o São Paulo enfrentará o Cruzeiro. A Raposa garantiu vaga neste fase ao vencer o Bahia por 3 a 0.

O grande nome do jogo desta quinta foi o goleiro João Pedro, do São Paulo. Além de uma grande atuação no tempo regulamentar, ele brilhou nas penalidades ao defender a cobrança de Júlio Fidelis.

O Tricolor se despede da competição sem nenhuma derrota no tempo regulamentar. A equipe carioca fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Na segunda e terceira fase, venceu o CRB e o Água Santa, respectivamente.