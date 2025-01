Comemoração de Endrick, do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Publicado 16/01/2025 20:28 | Atualizado 16/01/2025 20:30

Espanha - Endrick brilhou na classificação do Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei. O atacante anotou dois golaços na prorrogação na vitória do time da capital espanhola sobre o Celta de Vigo por 5 a 2, nesta quinta-feira (16), no Santiago Bernabéu, pelas oitavas da competição.

O Real Madrid saiu na frente com gols de Mbappé e Vini Jr. O Celta de Vigo, porém, não se intimidou e buscou o empate com gols de Bamba e Marcos Alonso, aos 38 e 46 minutos do segundo tempo, respectivamente.

O empate em 2 a 2 no tempo regulamentar forçou a prorrogação. E foi aí que brilhou a estrela de Endrick. O brasileiro, que iniciou a partida no banco de reservas, colocou o Real Madrid em vantagem na etapa complementar do tempo extra. Ele recebeu a bola na entrada da área e soltou a bomba, sem chances de defesa para o goleiro.

Posteriormente, Valverde anotou uma pintura para ampliar a vantagem dos merengues. Já mais perto do fim, Endrick apareceu novamente. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o atacante, que finalizou de calcanhar.

Além do Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Osasuna, Atlético de Madrid, Getafe, Leganés e Valencia também estão classificados para as quartas de final. O sorteio acontecerá dos confrontos na próxima segunda-feira (20), às 9h (de Brasília).