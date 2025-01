Emerson Rodríguez comemora gol marcado em vitória do Vasco sobre o Bahia - Matheus Lima / Vasco

Emerson Rodríguez comemora gol marcado em vitória do Vasco sobre o BahiaMatheus Lima / Vasco

Publicado 24/01/2025 19:33

Rio - Após rescindir seu contrato de empréstimo com o Vasco , Emerson Rodríguez está perto de acertar com um novo clube. Trata-se do Ludogorets, da Bulgária. A informação é do 'ge'.

Fora dos planos do Inter Miami, dos Estados Unidos, o atacante terá sua primeira no futebol europeu. Ele também teve sondagens de equipes da Coréia do Sul e da França.

Emerson Rodríguez foi contratado pelo diretor de futebol Pedro Martins, que não está mais no Vasco. O jogador foi emprestado pelo Inter Miami até junho deste ano. Porém, o desempenho não agradou e, por isso, estava fora dos planos para esta temporada.

A passagem do jogador ainda ficou marcada por um episódio de falta em treino na véspera do clássico contra o Botafogo, o que gerou irritação da diretoria e comissão técnica de Rafael Paiva. Ao todo, o colombiano fez 21 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.