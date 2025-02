Vitor Roque defende o Betis - Divulgação / Betis

Publicado 13/02/2025 18:20

Rio - Em busca da contratação de um reforço de peso para a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras deverá oferecer algo em torno de 24 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões) pelo atacante Vitor Roque, de 19 anos, que defende o Real Betis, emprestado pelo Barcelona. As informações são do jornalista Paulo Vinicius Coelho.

O clube espanhol deseja algo em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 36,06 milhões) a mais para liberar o brasileiro. As partes estão negociando para aparar as arestas e o desejo do Alviverde é ter Vitor Roque a partir de abril.

Porém, o jovem tem contrato de empréstimo com o Betis até junho. Com isso, o Palmeiras precisaria da liberação do clube de Sevilha para contar com o brasileiro antes do começo do Mundial de Clubes.

Vitor Roque se destacou pelo Athletico-PR e foi negociado com o Barcelona no fim de 2023. No futebol espanhol, ele teve pouco espaço. Na temporada atual, pelo Betis, o atacante entrou em campo em 30 jogos e anotou sete gols.