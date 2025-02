Felipe Melo, ex-Fluminense, levantando o troféu da Libertadores conquistado em 2023 - Renan Areias / Agência O Dia

Felipe Melo, ex-Fluminense, levantando o troféu da Libertadores conquistado em 2023Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/02/2025 17:03 | Atualizado 13/02/2025 17:05

Rio - Recém-aposentado da carreira de jogador, Felipe Melo iniciará um novo desafio: ele é o novo integrante do time de comentaristas dos canais sportv. O ex-volante da seleção brasileira, com passagens marcantes pelo futebol europeu e que se despediu dos gramados vestindo a camisa do Fluminense tem estreia prevista ainda neste mês de fevereiro, no 'Seleção sportv', programa carro-chefe da emissora.

Ao longo dos mais de 23 anos de carreira como jogador profissional, Felipe Melo tem entre seus principais títulos a Copa das Confederações com a seleção Brasileira, em 2009, três Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, seis estaduais e três Super Ligas Turcas.



"Estou muito feliz pelo reconhecimento e pela oportunidade. Parei de jogar futebol há tão pouco tempo e, de cara, receber um convite com este foi sensacional. É um novo desafio, mas espero que, como sempre aconteceu como jogador em todos os clubes que passei, eu chegue para somar neste outro grande time", disse.



Felipe Melo havia revelado o desejo de se tornar treinador. O jogador chegou a receber propostas de clubes da Turquia, país onde é muito reconhecido por causa dos tempos de Galatasaray, mas recusou por não se sentir pronto.