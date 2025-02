Marcelo Freixo recebe Isabel Swan em Brasília e reforça apoio da Embratur ao Pan - Renato Vaz/Embratur

Publicado 13/02/2025 14:54 | Atualizado 13/02/2025 14:56

Rio - A velejadora Isabel Swan, hoje vice-prefeita de Niterói, esteve em Brasília com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, discutindo as possibilidades de parceria entre o órgão e o município, sobretudo com vistas ao Pan-Americano de 2031. Isabel entregou a Freixo o dossiê da candidatura conjunta de Rio e Niterói, que prometeu todo o empenho na campanha.

"A Isabel além de nossa vice-prefeita é uma atleta olímpica, e ninguém melhor do que ela saberá defender essa candidatura. O dossiê está realmente incrível e a gente sabe bem o quanto Rio e Niterói têm potencial não só turístico, mas esportivo. Eu, que moro no Rio, mas sou cria de Niterói, acho que tenho um lugar de fala nisso também", brincou Marcelo Freixo.

Isabel agradeceu o apoio da Embratur e do presidente Marcelo Freixo e mostrou otimismo em relação à candidatura. Rio e Niterói disputam com a capital do Paraguai, Assunção, quem será a sede dos Jogos em 2031.

"Serão 41 países que vão votar e este primeiro dossiê foi entregue ao Comitê Olímpico Brasileiro para a defesa da nossa candidatura, justificando a união entre Rio e Niterói nessa rota importante do esporte. A gente sabe a força que o esporte tem para entregas ainda maiores para as cidades, nas áreas de mobilidade urbana, transporte, meio ambiente, educação e na geração de emprego e renda", destacou Isabel.