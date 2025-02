Marquinhos Santos lesionou o tendão de Aquiles do pé esquerdo - Gabriel França / Náutico

Marquinhos Santos lesionou o tendão de Aquiles do pé esquerdoGabriel França / Náutico

Publicado 13/02/2025 17:36 | Atualizado 13/02/2025 17:36

Uma situação inusitada ocorreu com o Náutico nesta semana. O técnico da equipe, Marquinhos Santos, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo e terá que passar por cirurgia na sexta-feira (14). O procedimento, inclusive, tira o comandante do clássico com o Sport, pelo Estadual, no sábado (15).

A contusão ocorreu durante o treino da última terça-feira (11), antes do Timbu enfrentar e vencer a Juazeirense por 1 a 0, pela Copa do Nordeste. Por estar suspenso, Marquinhos não esteve presente naquela partida.



O técnico deverá ficar alguns dias sem trabalhar por causa da recuperação, mas existe a expectativa de que ele já retorne na próxima quarta-feira (19).



"O treinador Marquinhos Santos sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do lado esquerdo. Foi confirmada após avaliação clínica e por exame de imagem. Essa lesão tem indicação cirúrgica e o mesmo deve ser submetido ao procedimento operatório amanhã (sexta-feira) de manhã", disse Múcio Vaz, vice-presidente médico do Náutico.

"Após o procedimento cirúrgico, ele vai iniciar o tratamento fisioterápico como objetivo da sua recuperação o mais rápido possível", completou.