Novo comitê consultivo de arbitragem da CBF; no centro, o presidente Ednaldo - Divulgação/CBF

Novo comitê consultivo de arbitragem da CBF; no centro, o presidente EdnaldoDivulgação/CBF

Publicado 13/02/2025 16:48 | Atualizado 13/02/2025 17:02

Rio - Wilson Luiz Seneme não é mais o chefe da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. Ele foi demitido nesta quinta-feira (13) pela entidade, que fará reestruturação do grupo para a chegada de um comitê consultivo permanente de especialistas internacionais.

Em entrevista coletiva, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou dois estrangeiros no grupo: Néstor Pitana, argentino, e Nicola Rizzoli, italiano. Se juntam à dupla os ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Rodrigo Martins Cintra para funções de liderança do comitê.

Além desses, outros profissionais se juntam para a nova organização da arbitragem brasileira. Luiz Flavio de Oliveira e Marcelo Van Gasse (assistente, ex-presidente da Associação Brasileira de Árbitros), deixam os gramados para as funções na entidade.

Fabrício Soares Vilarinho, Luis Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida e Enzo Coelho completam o novo comitê consultivo da CBF, substituindo a chefia de Wilson Seneme.

"O principal objetivo desta comissão é a melhoria da arbitragem brasileira em todos os aspectos, físico, técnico, disciplinar e humano, para que o índice de acertos em campo sejam maximizados a cada jogada, rodada e temporada, com a promoção do respeito em todas as esferas deste ecossistema. Visamos, com estes resultados alcançados, trazer a este setor um novo patamar com atendimento primoroso às federações e clubes, assim como com o suporte a toda a seleção de árbitros da entidade, a chamada Seleção Nacional de Árbitros de Futebol da CBF (SENAF CBF)", diz em nota a CBF.