Musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira,Reprodução / Instagram

Publicado 13/02/2025 17:51

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, fez a alegria dos seus seguidores no Instagram. Ela publicou uma imagem em que aparece exibindo seu corpão, utilizando apenas um biquíni. A foto fez com que a beldade recebesse muitos elogios.

"Alguém que nasceu para brilhar", "Princesa linda", "Simplesmente lindíssima", "Uma deusa", "Você é a mulher dos meus sonhos", foram alguns dos comentários que a beldade recebeu.

Samira Ferreira está viajando nas suas férias. A beldade está em San Andres, ilha do Caribe Colombiano. Musa do Cerro Porteño, ela é muito conhecida no Paraguai e tem mais de 167 mil seguidores no Instagram.