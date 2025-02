Vini Jr se destacou em vitória do Real sobre o City - AFP

Vini Jr se destacou em vitória do Real sobre o CityAFP

Publicado 13/02/2025 15:47

Rio - Com contrato até junho de 2027 com o Real Madrid, o atacante Vini Jr, de 24 anos, já iniciou conversas para renovação do vínculo com o clube espanhol. De acordo com informações do jornal "AS", o atual campeão europeu já ouvi os valores pedidos pelo brasileiro para ampliar o vínculo.

"A renovação de Vinicius já está em andamento. O Real Madrid ligou para os agentes do jogador para saber o valor que o brasileiro quer para renovar seu contrato, que termina em 2027. Vinicius já deu uma resposta, e que agora aguardam um posicionamento do Real", afirmou a publicação.

Vini Jr vem recebendo muitas consultas do futebol da Arábia Saudita. Apesar do brasileiro já ter declarado publicamente que deseja seguir no Real Madrid, uma renovação fortalecerá essa decisão.

"A pressão da Arábia Saudita para contratar o astro brasileiro para jogar na liga de seu país forçou o Real a tomar uma decisão, embora o clube espanhol não tivesse planejado se movimentar até o próximo verão, quando Vinicius entraria nos dois últimos anos de seu contrato", disse o diário.